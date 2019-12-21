Стрельба в Москве: в квартире нападавшего нашли символику пропутинского движения (фото)

Представителей этого движения неоднократно замечали в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников курса Кремля.

В квартире 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который открыл огонь в московской приемной ФСБ 18 декабря, нашли во время обысков флаг Национально-освободительного движения и значок организации.

Об этом пишут российские СМИ.

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Русские националисты выступают за национальный курс и неоднократно были замечены в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников курса Кремля. В СМИ движение связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Некоторые из участников Национально-освободительного движения принимают активное участие в политической жизни государства, в частности – баллотировались на выборах в Госдуму РФ.

С марта 2019 года представители движения собирают подписи за проведение референдума по изменению российской конституции. Инициатива заключается в отмене приоритета международного права перед законами РФ, отмене запрета государственной идеологии, расследование событий распада СССР.

Ранее УНИАН сообщал, что 19 декабря у здания ФСБ РФ в Москве устроили стрельбу.