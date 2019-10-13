Повалили на пол и били ногами: в России блогершу избили в клубе за отказ знакомиться
Российскую блогершу из Екатеринбурга Екатерину Филатову избили в местном клубе за отказ ее подруги познакомиться.
Об этом пострадавшая рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Читайте также"Уйди на**й отсюда!": в России пьяный гинеколог обматерил пациентку (видео)По словам девушки, неизвестные набросились на нее, ее подругу и молодого человека в баре «Шейк» после того, как подруга отказала одному из посетителей в знакомстве.
Из-за этого в баре завязалась драка, несколько мужчин повалили Филатову на пол и начали избивать ногами, в то время как блогерша пыталась снять происходящее на камеру.
После того, как пострадавшая вышла из бара, неизвестный снова ударил ее по лицу и пытался разбить телефон с просьбами удалить видео. Когда потасовка закончилась, девушка с парнем поехала в полицию, чтобы написать заявление, а затем снимать побои в травмпункт.
Как уточнила Филатова, никто из охранников не помог им во время драки, а сотрудники полиции отказались приезжать на место происшествия.
Как ранее сообщал УНИАН, в России муж до смерти забил жену после рождения мертвой дочки.