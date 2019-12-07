"Всем все равно, если вы не будете е**шить": в РФ чиновница матом призвала молодежь работать (видео)

Чиновница восприняла шум в зале как одобрение.

В Ленинградской области глава отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова на встрече с представителями добровольческих организаций матом призвала молодежь больше работать.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российский канал РЕН ТВ.

"Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально еб****ть (работать)", - сказала она.

После фразы чиновницы в зале начался шум, который она восприняла как одобрение.

"Подбодрите молодежь", - добавила она.