"Всем все равно, если вы не будете е**шить": в РФ чиновница матом призвала молодежь работать (видео)
11:54, 07 декабря 2019Русский міръ
252 0
Чиновница восприняла шум в зале как одобрение.
Иллюстрация / REUTERS
В Ленинградской области глава отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова на встрече с представителями добровольческих организаций матом призвала молодежь больше работать.
Читайте также"Нехристи!" В Москве учительница устроила детям разнос "по-православному" (видео)
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российский канал РЕН ТВ.
"Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально еб****ть (работать)", - сказала она.
После фразы чиновницы в зале начался шум, который она восприняла как одобрение.
"Подбодрите молодежь", - добавила она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter