Ритуальное убийство 9-летнего мальчика в РФ: задержана глава секты, пытавшаяся его воскресить

Во время допроса задержанная на вопрос об образовании сказала, что она "ученик Бога".

Новой фигуранткой дела об убийстве 9-летнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина. Женщина задержана, накануне ее допросили следователи.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ России родители-сектанты убили 9-летнего мальчика: били плетками и засунули кляп в ротПо информации издания, 48-летняя Гайнуллина косвенно причастна к преступлению – в течение двух дней она пыталась «оживить» умершего ребенка и надеялась, что «Господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке.

Близкий к следствию собеседник указал, что во время допроса на вопрос об образовании женщина сказала, что она «ученик Бога». Говоря о своей работе, отметила, что «вообще не живет в этом мире».

Из информации в интернете журналисты узнали, что до 2012 года Гайнуллина вела «греховную» жизнь в Новом Уренгое. Она начала свой «удивительный путь», когда к ней «явился Господь, позвал по имени Фамарь», начала вести Twitter и YouTube-канал, путешествовала по российским и белорусским городам с учениками. Женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.

Как сообщал УНИАН, о смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, и девятилетний мальчик задохнулся. Оба родителя задержаны.