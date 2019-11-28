Российские коммунальщики сжигают лед на дорогах бензином и давят его бульдозером

С помощью бульдозера дорожники повредили не только лед, но и дорожное покрытие.

В российском Белогорске (Амурская область РФ) коммунальщики испытывают нестандартные способы борьбы с гололедом.

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Как сообщает портал 2x2.su, в одном из скверов города дорожники просто подожгли лед.

«Мы сравнили, насколько эффективно топят лед горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига огня. Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная пленка растаяла быстро. Образовавшуюся жидкость рабочие смели и засыпали песком. Недостатки - сильная копоть и высокая стоимость», – рассказала руководитель КП по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева.

По ее словам, спирт и жидкость для розжига оказались неэффективными.

В другом районе города ледяной настил пытались ликвидировать с помощью гусеничной техники. На пешеходном переходе проехал бульдозер, но повредил не только ледяной слой, но и асфальт. В итоге территорию решили посыпать реагентами.

Утверждается, что «эксперименты» связаны с тем, что в Белогорске в ноябре прошел аномальный дождь.

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