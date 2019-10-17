В России стая собак растерзала пенсионерку

Как сообщают СМИ, удалось найти только кисть женщины.

В российской Перми случилось ЧП - стая собак набросилась на пенсионерку и разорвала ее на куски.

"По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части", - пишет "КП", ссылаясь на источник.

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Между тем, сын пенсионерки обеспокоился, что мамы нет дома. Он начал ее разыскивать самостоятельно, а позже обратился в полицию.

Недавно удалось отыскать в логу одежду пенсионерки, она была в крови. Позже рядом нашли кисть руки женщины.

В главном управлении российского МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались до готовности судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в России школьника едва не загрызли два десятка собак.