В России стая собак растерзала пенсионерку
14:35, 17 октября 2019Русский міръ
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Как сообщают СМИ, удалось найти только кисть женщины.
Животные схватили жертву зубами за одежду, затащили в свой лог и разорвали на части / фото УНИАН
В российской Перми случилось ЧП - стая собак набросилась на пенсионерку и разорвала ее на куски.
"По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части", - пишет "КП", ссылаясь на источник.
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Между тем, сын пенсионерки обеспокоился, что мамы нет дома. Он начал ее разыскивать самостоятельно, а позже обратился в полицию.
Недавно удалось отыскать в логу одежду пенсионерки, она была в крови. Позже рядом нашли кисть руки женщины.
В главном управлении российского МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались до готовности судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в России школьника едва не загрызли два десятка собак.
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