Любишь кататься - люби и отбиваться: в РФ школьника едва не загрызли два десятка собак (видео)
В Ухте Российской Федерации школьник палкой отбился от большой стаи бродячих собак.
Кадры нападения подросток записал на видео, которое позже выложила в социальной сети информационная программа "День".
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Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях города неподалеку от базы "Снегири", где ученик спортивной школы катался на лыжах. В какой-то момент мальчик оказался в окружении крупной стаи бродячих собак, но сумел отбиться от агрессивных животных, размахивая лыжной палкой.
В комментариях к публикации пользователи недобрым словом упомянули фонд "Добрый Город", с которым заключен контракт на отлов бродячих собак.
Сотрудники фонда отреагировали на негативные комментарии, объяснив, что у них нет средств на отлов и содержание бродячих животных.
"Нам в месяц администрация выставляет план отловить 28 собак. Мы его выполнили. Сейчас контракта нет и в ближайшее время не будет. Что вы от нас хотите? Или вы думаете кто-то бесплатно будет этим заниматься?", - отметили в фонде.