Обмен пленными: в России на встречу к аэропорту подогнали автозак

На аэродром пустили лишь избранных журналистов.

Самолет с гражданами, которых Россия пригласила в рамках обмена на украинских пленных, приземлился в Москве в 13:20.

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Как передает с места событий корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, по сравнению со встречей в Киеве на российском аэродроме царит "совсем другая атмосфера".

На взлетную полосу пустили лишь избранные съемочные группы – журналисты увидели только одну камеру, остальные, а это десятка два, толпится под забором.

Тех, кто прилетел, посадили в два автобуса и повезли в правительственный терминал. Встречают ли их там родные или представители власти – информации нет.

В общем под забором аэродрома людно, с неизвестной целью неподалеку толпы подогнали автозак.

Напомним, украинских пленных встретили прямо в аэропорту в "Борисполе" родные, президент, представители власти и журналисты.