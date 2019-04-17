В России начались разработки атомной подлодки пятого поколения - росСМИ

Сообщается, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В России начались разработки многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Об этом сообщил в ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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Сообщается, что еще в конце 2018 года "Малахит" (Санкт-Петербурге бюро машиностроения) завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, результаты работы были одобрены Минобороны РФ.

"После "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки – ОКР под шифром "Лайка", – говорится в сообщении.

Пока не раскрываются технические характеристики разрабатываемой подлодки. Однако в военном ведомстве РФ подчеркнули, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также "Лайка" будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом.

Как сообщал УНИАН, в России приняли закон об изоляции рунета.