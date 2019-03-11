"По**ал прямо на зрителей": российский рэпер сорвал собственный концерт

Позже Скриптонит извинился перед фанатами, а также заявил, что отказывается от своей части гонорара.

Рэпер Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, сорвал собственный концерт в Москве.

Концерт состоялся ночью с 8 на 9 марта в клубе Arena by Soho Family. Через 30 минут после начала Скриптонит закончил выступление из-за того, что ему не понравилась запись фонограммы.

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"Во время концерта он расстегнул ширинку и поссал прямо на зрителей. Это я образно выражаюсь. Впрочем, после концерта зрители чувствовали себя обоссаными. Весь концерт певец демонстративно сидел и ничего не делал. Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше", — прокомментировал выступление музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале "Русский шаффл".

Позже Скриптонит извинился перед фанатами, а также заявил, что отказывается от своей части гонорара.

Ранее сообщалось, что российским полицейским якобы запретили посещать концерты некоторых рэп-исполнителей.