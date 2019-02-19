Госдума запретила военным РФ использовать смартфоны на службе и делать публикации в соцсетях

После начала вторжения в Крым и на Донбасс российские солдаты из десятков воинских частей публиковали фото на территории Украины.

В России приняли закон о запрете для военных использовать на службе смартфоны, определяющие геолокацию, и делать публикации в социальных сетях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» сегодня приняла в третьем окончательном чтении Госдума России.

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Введен запрет для военных сообщать о себе информацию в интернете, размещать сведения о близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей. Ограничивается использование устройств, которые могут через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

В пояснительной записке говорится, что необходимость принятия закона связана с тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», а также такая информация может быть использована для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных.

Законом устанавливается «запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам».

Аналогичный запрет предложено распространить и на сведения о сослуживцах, а также членах семей и родителях военнослужащих, в том числе «информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период», сказано в законе.

Запрет касается также распространения информации о деятельности органов военного управления, воинских формирований и частей, в том числе об их дислокации или передислокации.

Как известно, после начала российского вторжения в Крым и на Донбасс российские солдаты из десятков воинских частей армии РФ публиковали фото на территории Украины. Однако официальные российские власти заявляли, что эти военные ушли «в отпуск» или что информация из соцсетей не может быть доказательством агрессии против Украины.