Комендант Кремля о конфузе на инаугурации Путина: это впечатление такое, чисто визуальное (видео)
Во время телетрансляции инаугурации президента России Владимира Путина дважды показывался неудачный процесс подъема штандарта, а затем в эфире демонстрировался уже крупный план флага.
Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников утверждает, что церемония прошла штатно, проблем никаких не было, передает "Говорит Москва".
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"Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите ещё раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", - уверяет он.
Как сообщалось, 7 мая во время инаугурации Путина ответственные за поднятие флага Российской Федерации над Кремлем солдаты так и не смогли в самый ответственный момент его поднять, как ни старались.