Комендант Кремля о конфузе на инаугурации Путина: это впечатление такое, чисто визуальное (видео)

Ранее в соцсетях пользователи обратили внимание на то, что триколор над Кремлем не был поднят до конца во время инаугурации Путина.

Во время телетрансляции инаугурации президента России Владимира Путина дважды показывался неудачный процесс подъема штандарта, а затем в эфире демонстрировался уже крупный план флага.

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников утверждает, что церемония прошла штатно, проблем никаких не было, передает "Говорит Москва".

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"Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите ещё раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", - уверяет он.

Как сообщалось, 7 мая во время инаугурации Путина ответственные за поднятие флага Российской Федерации над Кремлем солдаты так и не смогли в самый ответственный момент его поднять, как ни старались.