В России прикованный к батарее задержанный умер при прорыве трубы

Участковый задержал мужчину за совершение мелкого хулиганства и доставил в здание администрации, где и приковал его к трубе.

В кабинете администрации Нижнеколымского района Республики Саха (Россия) было обнаружено тело 47-летнего мужчины, прикованного наручниками к радиатору отопления.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, в ночь с 22 на 23 октября участковый задержал мужчину за совершение мелкого хулиганства и доставил в здание администрации. В кабинете социального работника, где участковый временно работал из-за отсутствия служебного помещения, он пристегнул задержанного за кисть правой руки к радиатору отопления, после чего покинул кабинет и само здание администрации.

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Утром 23 октября сотрудники администрации обнаружили прорыв системы отопления в кабинете, где находился задержанный. Сам мужчина, по предварительным данным, скончался от термического шока.