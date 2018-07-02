Каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны - опрос

Доля молодых россиян, стремящихся уехать из страны, достигла максимума за пять лет.

Доля молодых россиян, стремящихся уехать из страны, достигла максимума за пять лет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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О желании переехать жить за границу заявил 31% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, передает радио Свобода. В целом, среди всех возрастных групп, число россиян, которые хотят эмигрировать, составляет около 10%.

Опрос показал, что среди стран, куда хотят переехать россияне, лидирует Германия. Туда хотят уехать 16%. На втором месте - США, за ними - Испания, Канада и Италия.

Ранее социологи из "Левада-центр" пришли к выводу, что почти каждый пятый москвич хотел бы эмигрировать из России. В то время, как среди жителей других регионов России этот показатель составляет лишь 3%.

Также опрос показал, что лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей. Эксперты также отмечают, что желание выехать за границу чаще высказывают молодежь и состоятельные респонденты.