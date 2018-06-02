Трампу "не понравилась" встреча Лаврова и Ким Чен Ына
02:43, 02 июня 2018Мир
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По его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия данной встречи будут позитивными.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не понравилась" встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Fox News.
"Мне не понравилась российская встреча с Ким Чен Ыном. Какая цель у этой встречи? Но это может быть и позитивной встречей", — сказал Трамп.
По его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия данной встречи будут позитивными.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын предложил Лаврову провести в текущем году встречу на высоком уровне между российскими и корейскими властями.
31 мая глава российского МИДа посетил Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном.
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