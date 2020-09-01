Ароматное лакомство станет ярким напоминанием о лете в холодное время года.

Джем из груш – вкусная заготовка на зиму, которая имеет похожую на пюре консистенцию и невероятный фруктовый аромат.

Процесс приготовления такой вкусности не требует особых знаний и умений. Зато получатся нежное и аппетитное лакомство, которое будет очень кстати к чаю в холодное время года.

Грушевый джем с лимонами и корицей

Груши - 2,5 кг

Лимоны - 1 шт.

Сахар - 1,5 кг

Корица - палочка

Вода - 1,5 л

Налить в кастрюлю 1 литр воды. Довести до кипения.

Помыть лимон, снять желтую часть цедры, отжать сок.

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Груши почистить и нарезать на 4 части. Чтобы не почернели, следует замочить их в миске со свежевыжатым лимонным соком.

Окунуть кусочки груши в кипящую воду на 2 минуты, после чего слить воду и дать остыть. Засыпать сахаром и дать настояться 2 часа под крышкой.

Далее налить 0,4 литра воды, добавить цедру лимона, груши, корицу, сироп из сока груш и сахара. Варить джем 45 минут, помешивая и встряхивая круговыми движениями кастрюлю, чтобы смесь не пригорела. Когда груши станут прозрачными, удалить палочку корицы.

Разложить джем по чисто вымытым банкам и плотно закрыть крышками.

Джем из груш и слив

Груши - 700 г

Сливы - 700 г

Сахар - 300 г

Лимонная кислота - 0,5 ч. л.

Промыть сливы, разделить на две половинки и удалить косточки из каждого плода. Выложить нарезку в емкость с антипригарным дном.

Груши помыть, разрезать пополам и удалить семенную сердцевину. Нарезать любым удобным способом. Добавить в емкость к сливам вместе с сахаром и лимонной кислотой.

Положить емкость на плиту и довести до кипения, после чего уменьшить огонь и томить около 30 минут, пока смесь не размягчится. Хорошо остудить, затем снова прогреть.

Превратить смесь любым удобным способом в пюре. Вылить его в емкость и прогревать в течение 3-5 минут на среднем нагреве. Тем временем следует простерилизовать банки и крышки на водяной бане или в духовке.

Разлить горячий джем в емкости. Закрутить горячими крышками. Дать грушево-сливовому джему остыть и переместить в место хранения.

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Автор: УНИАН