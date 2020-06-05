Представители ГО “Стоп Коррупции” провели митинг под стенами Государственной службы геологии и недр Украины.

Активисты обвинили главу Госгеонедр Романа Опимаха в продаже разрешений на разработку месторождений по заниженным ценам, из-за чего Госбюджет недополучает миллионы гривен, и потребовали пресечь коррупционные схемы в ведомстве. Об этом сообщает "СтопКор".

Активисты вышли на митинг с плакатами “Требуем прозрачные торги по продаже месторождений!”, “Скандальные аукционы - дырка в бюджете”, “Опимах! Когда исчезнет коррупция в Госгеонедрах?”, “Прекрати слив аукционов” и т. д.

“Мы знаем, что сегодня тендерную, аукционную процедуру можно легко обойти. Можно через систему Prozorro выкинуть участников конкурса, дающих реальную цену, а не заниженную”, - заявил представитель ГО “Стоп коррупции” Владимир Циганов.

В конце концов к митингующим вышел сам Роман Опимах. Претензии выслушал, но отвечать на них отказался, пообещав “разобраться” и дать ответ позже - в формате онлайн-конференции.

В свою очередь, протестующие пообещали продолжать акцию до тех пор, пока не увидят реальных изменений в работе Госгеонедр.

“Наша акция не заканчивается. Мы будем здесь стоять сегодня, с понедельника. До того момента, пока мы не увидим настоящей реакции от Госгеонедр, пока не будут услышаны наши требования”, - подчеркнул Владимир Циганов.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что глава Госгеонедр Роман Опимах фактически подарил олигархам почти миллиард куб. м. газа и планирует за бесценок приватизировать находящиеся в подчинении ведомства госпредприятия.

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