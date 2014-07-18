Обама: Террористы не могли бы сбить ни один самолет, если бы они не получали вооружения из РФ
Президент США Барак Обама уверен, что террористов на Донбассе поддерживает Россия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме.
«Мы видим, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», которая была запущена с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на территории Украины», - заявил он.
«Мы также знаем, что это не первый раз, когда самолет был сбит в восточной Украине за последние несколько недель. Пророссийские сепаратисты сбили украинский транспортный самолет и украинский вертолет и говорили, что якобы сбили украинский штурмовик», - отметил он.
«Мы знаем, что эти сепаратисты получают поддержку из Россию постоянную, среди которой вооружение и специальное обучение, а также тяжелое вооружение, а также вооружение против самолетов», - отметил Обама.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
СБУ опубликовала записи разговоров террористов, которые свидетельствуют, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС России Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.