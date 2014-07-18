Обама: Террористы не могли бы сбить ни один самолет, если бы они не получали вооружения из РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме.

«Мы видим, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», которая была запущена с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на территории Украины», - заявил он.

«Мы также знаем, что это не первый раз, когда самолет был сбит в восточной Украине за последние несколько недель. Пророссийские сепаратисты сбили украинский транспортный самолет и украинский вертолет и говорили, что якобы сбили украинский штурмовик», - отметил он.

«Мы знаем, что эти сепаратисты получают поддержку из Россию постоянную, среди которой вооружение и специальное обучение, а также тяжелое вооружение, а также вооружение против самолетов», - отметил Обама.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, которые свидетельствуют, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС России Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.