Около шести тысяч резервистов отправят домой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

Он отметил, что около шести тысяч резервистов, мобилизованных во время первой волны мобилизации, будут отправлены домой, поскольку, по закону, они не должны были быть мобилизованными на военную службу. Коваль уточнил, что речь идет о многодетных родителях и других категориях граждан.

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«Мы подготовили соответствующий документ, поскольку к нам поступало достаточно много обращений по этому поводу», - сказал и.о. министра обороны.

По его словам, также среди мобилизованных есть люди, которые занимают серьезные должности, но пошли защищать Родину.

Как сообщал УНИАН, первая волна мобилизации в ВСУ проходила с 18 марта по 2 мая. Сейчас продолжается вторая волна, которая началась с 7 мая и продлится 45 дней.

12 мая заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Правдивец заявил, что мобилизованных в ряды Вооруженных сил в марте граждан демобилизуют после выхода соответствующего указа и.о. президента, верховного главнокомандующего.