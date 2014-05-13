СМИ: Срочников не будут посылать в горячие точки

Поэтому уход из украинской армии не светит тем, кто уже отслужил год, сообщает ТСН.

Зато в вооруженные сил мобилизуют очередную партию военнообязанных. Они должны не заменить ранее мобилизованных, а увеличить и укрепить силу войска. Чтобы поддержать будущих воинов, планируют повысить зарплату и отменить штрафы за несвоевременную уплату кредитов.

С 6 мая началась вторая волна мобилизации.

Читайте такжеТягнибок: В Украине продлена мобилизация, а тех, кто прослужили 45 дней - демобилизируютВсем мобилизованным будут платить деньги, как и контрактникам. Стрелкам или пулеметчикам - две минимальные зарплаты, командиру отделения - почти 3 тысячи гривен, командиру роты - более пяти. За военные действия выплаты планируют увеличить втрое. Для мобилизованных в течение года сохранять место работы, студентов после службы восстановят на учебе, у кого есть кредиты, то будут освобождать от штрафов за просроченную выплату. У некоторых мобилизованных - это один из главных аргументов.

Нынешней весной в армию будут вызывать и срочников. Однако их в горячие точки не будут посылать, уверяют военные. Мобилизованных же пока направляют в тренировочные центры, а впоследствии будут действовать по ситуации в стране.