В одесский Дом профсоюзов заранее занесли взрывчатые вещества - Парубий
22:08, 11 мая 2014Политика
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Есть подтверждающие факты того, что перед пожаром в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая в здание предварительно было внесено вещество, которое затем было взорвано.
В одесский Дом профсоюзов заранее занесли взрывчатые вещества / REUTERS
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий* в эфире телеканала Интер, сообщает Цензор.НЕТ.
"По Одессе мы находим факты, которые подтверждают, что вещество, которое взорвалось в помещении Дома профсоюзов, было занесено туда раньше и находилось там до того", - сказал он.
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"Никаких сомнений, это были экстремистские группы, террористические группы, среди которых были и граждане РФ", - заявил Парубий
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