В одесский Дом профсоюзов заранее занесли взрывчатые вещества - Парубий

22:08, 11 мая 2014
Политика
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Есть подтверждающие факты того, что перед пожаром в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая в здание предварительно было внесено вещество, которое затем было взорвано.

REUTERS

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий* в эфире телеканала Интер, сообщает Цензор.НЕТ.

"По Одессе мы находим факты, которые подтверждают, что вещество, которое взорвалось в помещении Дома профсоюзов, было занесено туда раньше и находилось там до того", - сказал он.

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"Никаких сомнений, это были экстремистские группы, террористические группы, среди которых были и граждане РФ", - заявил Парубий

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