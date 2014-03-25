Рота украинских десантников прорвалась из Крыма на материк
20:17, 25 марта 2014Политика
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Военные угрожали отстреливаться до последнего патрона.
Рота украинских десантников не показалась российским оккупантам / REUTERS
25 марта рота десантников с 25 отдельной Днепропетровской бригады, которые учились в Крыму, прорвались на "большую землю", говорится в сюжете "Новостей 2+2". Об этом пишет ТСН.ua.
Они предупредили оккупантов, что если те станут у воинов на дороге - пройдут с боем, отстреливаясь до последнего патрона.
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Россияне не рискнули, и их спецназовцы провели КАМАЗы с вооруженными до зубов украинскими десантниками вплоть до границы Крыма.
Напомним, украинский морской тральщик "Черкассы", который единственный из украинских ВМС остается неокупированным, сейчас продолжают штурмовать российские военные.
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