Рота украинских десантников прорвалась из Крыма на материк

25 марта рота десантников с 25 отдельной Днепропетровской бригады, которые учились в Крыму, прорвались на "большую землю", говорится в сюжете "Новостей 2+2". Об этом пишет ТСН.ua.

Они предупредили оккупантов, что если те станут у воинов на дороге - пройдут с боем, отстреливаясь до последнего патрона.

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Россияне не рискнули, и их спецназовцы провели КАМАЗы с вооруженными до зубов украинскими десантниками вплоть до границы Крыма.

Напомним, украинский морской тральщик "Черкассы", который единственный из украинских ВМС остается неокупированным, сейчас продолжают штурмовать российские военные.