Российские оккупанты штурмуют морской тральщик «Черкассы» - СМИ

Российские военные вновь пытаются штурмовать морской тральщик "Черкассы" в озере Донузлав, сообщает Украинская правда.

Об этом изданию сообщил старший минер артиллерийской минно-торпедной боевой части, старший матрос корабля "Черкассы" Александр Гутник.

"Начато преследование морского тральщика "Черкассы" двумя скоростными катерами Российской Федерации", - рассказал он.

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"Пока что морской тральщик "Черкассы" уклоняется от нападающих, маневрируя", - добавил он.

По состоянию на 18:50 начался штурм "Черкасс" с помощью двух вертолетов Ми-35, трех скоростных катеров

"Личный состав внутри задраен", - добавил Гутник.

Как сообщил " Украинской правде " руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев, к "Черкас" идет буксир "Ковель". По некоторой информации, слышны взрывы и выстрелы.

По состоянию на 19:14 Алексей Тамразов сообщает, что слышно очень много перестрелки.

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По состоянию на 19:18 продолжается захват. "Нас загнали и прицепили взрывчатое вещество на борт", - сообщил Гутник.

"Мы поставили дымовые шашки, чтобы они нас не догнали. Но они нас догнали и поставили взрывчатое вещество. Никто не знает, что это за вещество. Мы задраены. Это очень опасно, потому что оно может взорваться в любой момент", - добавил Гутник.

По состоянию на 19:40 у корабля вышел из строя основной пост управления рулем", - сообщил Гутник.

Отвечая на вопрос, прозошло ли это из-за взрыва, он сказал: "Да".

"Корабль "Черкассы" перешел на аварийный пост управления рулем", - добавил он.

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По состоянию на 19:48 российские оккупанты уже высадились на корабль и ломают внутренние переборки, чтобы добраться до того помещения, где забаррикадировалась команда корабля "Черкассы", - сообщил Владислав Селезнев.

По состоянию на 20:00 слышны выстрелы и взрывы, сообщает очевидец, находящийся на берегу Донузлава.

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По состоянию на 20.30 буксир "Ковель" тянет тральщик "Черкассы" в направлении причальной стенки 5 военного городка. Темно. Об этом пишет Вячеслав Селезнев со ссылкой на свои источники.

Телефон Гутника, с которым контактирует "Украинская правда", не отвечает.

По состоянию на 21:01 УП удалось связаться с Гутником. "Все. Нас захватили. Ни один из членов экипажа не пострадал. Нас не били, все в порядке", - сказал Гутник.

"Черкассы" - единственный корабль, который остался в Крыму с украинским флагом.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные затопили несколько своих кораблей, заблокировав выход украинских кораблей и судов из Донузлава.

22 марта российские военные захватили корабли Военно-Морских сил Украины "Славутич" и "Винница" и подводную лодку "Запорожье". Ранее был захвачен украинский корвет "Тернополь" в Севастополе.

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Вместе с тем днем 24 марта руководитель Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев сообщил, что украинским военным морякам удалось вывести военные корабли “Константин Ольшанский” и “Черкассы”.

Позже в тот день стало известно, что в Крыму российские военные захватили украинский десантный корабль "Константин Ольшанский".