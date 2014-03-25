МИД Украины обеспокоен активизацией фашизма и ксенофобии в России

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено усилением проявлений фашизма и ксенофобии в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Не могут не вызывать обеспокоенность проявления фашизма, ксенофобии, факты правонарушений по этническому признаку, участившиеся в Российской Федерации”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, в 2013 году в России существенно выросли и усилились ксенофобские настроения и активность праворадикальных группировок.

Он подчеркнул, что резким ростом ксенофобии и нетерпимости в российском обществе были отмечены проведенные 4 октября 2013 года, в День народного единства, в Москве и других городах России традиционные “Русские марши”, которые сопровождались «свастикой, символикой дивизий СС».

Перебыйнис напомнил, что в 2013 году от расистского и неонацистского мотивированного населения, по данным информационно-аналитического центра “СОВА” погиб 21 человек и было ранено 178 людей, 9 человек получили серьезные угрозы убийством.

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Он также отметил, что в прошлом году нападения происходили в 32 регионах РФ. По уровню насилия, как и раньше, лидируют Москва (8 убитых, 53 раненых) и Санкт-Петербург (3 убитых, 32 раненых). Кроме того, многие люди пострадали в Липецке, Московской и Челябинской областях, Краснодарском крае.

Перебыйнис сообщил, что в начале 2014 года от ксенофобского насилия пострадало 14 человек в шести регионах России, шесть из них погибли.

Он отметил, что в РФ на памятниках советским воинам и в публичных местах все чаще появляется фашистская свастика и осуществляются акты вандализма.

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Кроме того, по его словам, отмечается рост количества проявлений антисемитизма. Праворадикальные группы распространяют в РФ антисемитскую литературу, в блогах и социальных сетях содержатся призывы к еврейским погромам.

Перебыйнис отметил, что в 2013 году в России увеличилось количество жертв религиозной ксенофобии - 24 человека были ранены.

Он также заметил, что в России наблюдается значительное напряжение между православными и мусульманами.