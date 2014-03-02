ВР приняла обращение к государствам-гарантам безопасности Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Мы имеем государства-гаранты – это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Россия, Франция и Китайская Народная Республика. Мы обратились в связи с тем, что один из гарантов украинской безопасности – Россия - ее грубо нарушила. Мы обратились к этим государствам – создать соответствующие специальные мониторинговые миссии, максимально наводнить их депутатами-парламентариями из этих стран и пригласить их в Украину, в частности в Крым», - сказал Тягнибок.

Также, отметил он, Украина попросили государства-гаранты оказать соответствующую помощь для защиты ядерных объектов в Украине.

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины, в Обращении ВР отмечается:

"1 марта 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания России принял решение о возможности использования вооруженных сил России на территории Украины. Еще раньше российские войска вошли на территорию Украины в Крыму под надуманным поводом защиты русскоязычного населения.

Эти действия Российской Федерации недопустимы со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, которого с Украиной связывает Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Действия России являются вопиющим нарушением всех основополагающих принципов международных отношений и подрывают основы безопасности на Европейском континенте.

Верховная Рада отмечает, что Украина стала первым и пока единственным государством в мире, которое добровольно, по собственной инициативе отказалось от ядерного оружия и ликвидировало все его запасы под международным контролем.

Условием такого беспрецедентного шага стало предоставление в 1994 году со стороны России, Соединенного Королевства и США, к которым впоследствии присоединились Франция и КНР, гарантий безопасности, зафиксированных в Будапештском меморандуме.

Россия, как одно из государств-гарантов, обязалась воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины».

В связи с военными действиями Российской Федерации против Украины Верховная Рада Украины обращается к парламентам государств-сторон Будапештского меморандума и международным организациям с призывом:

- направить специальные мониторинговые миссии с целью ознакомления с реальным положением дел в Украине;

- обратиться к своим правительствам для предоставления необходимой помощи по охране ядерных объектов в Украине.

Верховная Рада Украины приглашает ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, НАТО, СНГ и другие заинтересованные международные структуры организовать выездные заседания своих органов в Украине.

Верховная Рада Украины выступает с инициативой создания группы для проведения переговоров с Россией с целью нормализации отношений с РФ и деэскалации ситуации в Европе.

Парламент Украины призывает продемонстрировать солидарность с украинским народом и защитить суверенитет и территориальную целостность Украины. Попустительство военным действиям против Украины может иметь непоправимые последствия для всего мирового порядка".

Постановление вступает в силу с момента его принятия.