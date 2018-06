”Донецкая мафия” заняла третье место

Литературный конкурс Лучшая украинская книга, учрежденный журналом Корреспондент и стартовавший в марте 2006 года, завершен. Победителей определило экспертное жюри путем голосования. Ими стали: в номинации Беллетристика

1-е место: Тарас Прохасько, З цього можна зробити кілька оповідань

2-е место: Cергій Жадан, Anarchy in the Ukr

3-е место: Любко Дереш, Архе

в номинации Документалистика

1-е место: Оксана Забужко, Let My People Go

2-е место: Данило Яневський, Хроніка "помаранчевої" революції

3-е место: Сергей Кузин, Донецкая мафия. Антология

Константин Стогний, Криминал

Лауреаты получают подарки и денежные премии в размере 5 000 грн. за каждое 1-е место и по 1 500 грн. за каждое 2-е и 3-е. Поскольку книги Сергея Кузина и Константина Стогния набрали одинаковое количество баллов, авторы делят 3-е место в номинации Документалистика и полагающуюся за него премию.

Следующий конкурс Лучшая украинская книга пройдет в начале 2007 года.