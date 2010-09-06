Кандидатов в депутаты не будут "мучить" декларациями, вычеркнут как фото 9x12?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту рассмотреть вопрос относительно отмены законодательной нормы об обязательном представлении кандидатами в депутаты местных советов деклараций о доходах и имуществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета.

В.ЛИТВИН напомнил, что эта норма предусмотрена законом о местных выборах, в то время как уже исключена норма относительно представления фотографии форматом 9х12.

«Нужно внимательно рассмотреть этот вопрос, и не мучить людей этими декларациями», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, можно было бы установить, что декларацию о доходах и имуществе необходимо подавать только после того, как кандидат избран депутатом.

«Можно было бы эти предложения рассмотреть на этой неделе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (относительно деклараций об имуществе и доходах), автором которого является народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

В интервью УНИАН он сообщил, что данным законопроектом предлагается исключить из перечня документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты сельского или поселкового совета, декларации об имуществе и доходах.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, побывав в регионах, он выяснил, что люди в селах боятся баллотироваться в депутаты из-за законодательной нормы об обязательном представлении декларации о доходах.