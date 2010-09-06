Кандидатов в депутаты не будут "мучить" декларациями, вычеркнут как фото 9x12?
Литвину не нравится требование
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту рассмотреть вопрос относительно отмены законодательной нормы об обязательном представлении кандидатами в депутаты местных советов деклараций о доходах и имуществе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета.
В.ЛИТВИН напомнил, что эта норма предусмотрена законом о местных выборах, в то время как уже исключена норма относительно представления фотографии форматом 9х12.
«Нужно внимательно рассмотреть этот вопрос, и не мучить людей этими декларациями», - сказал он.
По мнению В.ЛИТВИНА, можно было бы установить, что декларацию о доходах и имуществе необходимо подавать только после того, как кандидат избран депутатом.
«Можно было бы эти предложения рассмотреть на этой неделе», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (относительно деклараций об имуществе и доходах), автором которого является народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.
В интервью УНИАН он сообщил, что данным законопроектом предлагается исключить из перечня документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты сельского или поселкового совета, декларации об имуществе и доходах.
По словам М.ЧЕЧЕТОВА, побывав в регионах, он выяснил, что люди в селах боятся баллотироваться в депутаты из-за законодательной нормы об обязательном представлении декларации о доходах.