Всемирный банк нашел доказательства коррупции в Украине

Всемирный банк считает квоты на экспорт зерна из Украины непродуктивными и неэффективными. Об этом говорится в пресс-релизе Постоянного представительства Всемирного Банка в Украине, переданном агентству УНИАН.

В сообщении говорится, что Банк опубликовал доклад о новой системе квот на экспорт зерна, озаглавленный «The Quotas on Grain Exports in Ukraine: Ineffective, Inefficient, and Non-transparent» (Квоты на экспорт зерна Украиной: неэффективные, непродуктивные и непрозрачные).

В этом докладе, подготовленном совместно с Германской консультативной группой для правительства Украины, анализируется воздействие квот на внутренние цены на зерно, их последствия в плане защиты потребителей, уровня поступлений от экспорта и инвестиций в зерновую отрасль. В докладе приводятся аргументы в пользу того, что «квоты не позволяют защитить внутренних потребителей от повышения международных цен на зерно, что они непродуктивны, поскольку в результате страна недополучает значительный объем средств в виде поступлений от экспорта, и что они связаны с коррупцией и другими злоупотреблениями, что вредит репутации Украины среди инвесторов».

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2006 года Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта зерна.

11 октября 2006 года правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 г. экспортные квоты установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

В начале ноября 2006 г. против введения лицензирования и квотирования зерна выступили послы США, Германии и Нидерландов. Они заявили, что иностранные компании, работающие на зерновом рынке Украины, в связи с введением ограничений зерна несут значительные убытки.

Против такой инициативы правительства также выступали украинские эксперты и политологи.

8 декабря 2006 г. Кабинет Министров Украины своим постановлением №1701 утвердил квоты на экспорт зерна до 30 июня 2007 года. В частности, экспортная квота до 30 июня 2007 г. на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (кроме полбы) составляет 3 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 500 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

При этом Министерство аграрной политики Украины не исключает, что объем квот до 30 июня текущего года может быть пересмотрен в сторону увеличения.