У Кириленко родился сын

11:05, 19 марта 2009
Политика
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Депутаты поздравили коллегу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН от имени парламента поздравил народного депутата, лидера депутатской группы «За Украину» Вячеслава КИРИЛЕНКО с рождением сына.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравление прозвучало сегодня на пленарном заседании ВР.

*** 18 марта жена В.КИРИЛЕНКО Екатерина родила мальчика. В.КИРИЛЕНКО во второй раз стал отцом. Его первенец – дочка София - родилась в 1999 году.

 

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