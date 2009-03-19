У Кириленко родился сын

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН от имени парламента поздравил народного депутата, лидера депутатской группы «За Украину» Вячеслава КИРИЛЕНКО с рождением сына.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравление прозвучало сегодня на пленарном заседании ВР.

*** 18 марта жена В.КИРИЛЕНКО Екатерина родила мальчика. В.КИРИЛЕНКО во второй раз стал отцом. Его первенец – дочка София - родилась в 1999 году.