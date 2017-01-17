Климкин рассказал о плане Украины относительно получения доступа ОБСЕ к неконтролируемым участкам границы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, евроинтеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом.

“Сегодня Россия блокирует работу миссии, не позволяя получить доступ к значительной части территории Донбасса. Именно с тех территорий где, прежде всего, находится оружие и российские регулярные войска”, - отметил Климкин.

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По его словам, миссия ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку границы.

“Мы сейчас имеем данные о том, что продолжается снабжение всего - боеприпасов, наемников, ротация регулярных войск”, - добавил глава МИД.

По его словам, Украина имеет четкий план как это сделать.

“Для этого необходимо установить базы вдоль неконтролируемой части границы, расположить соответствующее оборудование для наблюдения, поставить представителей ОБСЕ с нашей части границы и позволить им проводить инспектирование”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, в 2017 году стоит задача выйти на международно признанный государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.

Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность с которой нам вскоре предстоит столкнуться и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса», - отметил он.