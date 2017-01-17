Глава ОБСЕ назвал приоритетом расширение возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе
15:39, 17 января 2017Политика
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Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц назвал приоритетом расширение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
Председатель ОБСЕ считает, что наблюдателям необходимо дать большие возможности / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.
"И нашим приоритетом является как раз то, чтобы расширить миссию СММ, лучше ее обеспечить техническими средствами", - подчеркнул Курц.
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В связи с этим он добавил, что миссии необходимо "дать большие возможности и доступ к этой территории (на Донбассе - УНИАН) для того, чтобы наблюдатели могли лучше выполнять свою задачу".
Курц убежден, что в результате этих усилий "будет обеспечена большая безопасность для людей в этом регионе".
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