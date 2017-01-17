Аваков – пограничникам: будьте готовы к деоккупации Донбасса в этом году (видео)

Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса», - отметил он.

По словам Авакова, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Так, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

Он также подчеркнул, что это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.