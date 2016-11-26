Кубинский герой Советского Союза

С одной стороны, все ясно и объективно: ушел последний коммунистический тиран, превративший красивый остров в концлагерь и исковеркавший тысячи человеческих судеб.

Но людям старших поколений никуда не деться от позитивных эмоций, связанных с образом Фиделя. Нам официально прививали образ романтического героя, который поборол несправедливость в своей стране и строит там светлое будущее. На этот образ работал и антураж: колоритный рослый красавец-бородач в берете с сигарой; дипломированный адвокат, интеллигент, оратор, который мог произносить многочасовые зажигательные речи. Да еще и на фоне моря, солнца, пальм. Куба – любовь моя! Берег золотой Варадеро.

Это настолько контрастировало с обликом советских вождей – пузатых и косноязычных, что Фиделя Кастро искренне любили на чисто эмоциональном уровне. И не вызывал внутреннего возмущения факт присвоения ему Хрущевым звания Герой Советского Союза – в отличие от аналогичного акта по отношению к египетскому Гамалю Абдель Насеру. Хотя уже тогда гуляли в народе частушки на политическую тему, где рифмовались «Кастро» и «масло» (которое отправляли в качестве помощи кубинским друзьям), с рефреном «Ладушки, ладушки, Куба ест оладушки».

Со временем стало понятно, что Фидель Кастро в начале своей борьбы против диктатора Батисты не был никаким коммунистом и симпатиком Советского Союза.

Это уже потом стала поступать информация иного рода. И начинало приходить прозрение. И мы понимали, что если люди бегут с «острова свободы» в Штаты – на лодках и плотах, хоть тушкой, хоть чучелом, если великого боксера Теофило Стивенсона за победу на Олимпиаде награждают велосипедом – то не все так прекрасно на Кубе. Той самой Кубе, которая стала легендой, где чеканным шагом идут барбудос, и при этом небо над ними как сомбреро.

Со временем стало понятно, что Фидель Кастро в начале своей борьбы против диктатора Батисты не был никаким коммунистом и симпатиком Советского Союза. И придя к власти, сделал свой выбор в пользу СССР и коммунизма, прежде всего, под влиянием неистового Че Гевары – того самого «команданте», чьим изображением до сих пор украшают свои одежды, интерьеры и тела молодые люди разных стран. «Осчастливив» коммунизмом Кубу, аргентинский врач Эрнесто Гевара ринулся преображать Боливию и там встретил свою смерть. Гибель превратила его в идола, а Фиделю оказалось суждено пережить свою славу и превратиться в пугало.

Но все же та память детства и юности хранит яркий образ, несопоставимый не только с коммунистическими бонзами тех лет, но и с нынешними унылыми бесцветными клерками, которые сегодня заправляют мировой политикой

Жалеть коммунистического диктатора, прожившего 90 лет, причем большую часть из них, ни в чем себе не отказывая, нет никаких оснований. Но все же та память детства и юности хранит яркий образ, несопоставимый не только с коммунистическими бонзами тех лет, но и с нынешними унылыми бесцветными клерками, которые сегодня заправляют мировой политикой.

Потому-то для кого-то умер последний коммунистический тиран, а для кого-то – ушел последний харизматичный политик, из тех, кто реально менял ход истории.

И хотя сравнение Кубы с ДНР представляется более-менее корректным, не стоит опускать Фиделя до уровня дегенеративного Моторолы – не тот масштаб во всем, от экстерьера до интеллекта. Хотя их встреча в аду не исключена.

Игорь Левенштейн