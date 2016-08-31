В Кремле не видят необходимости прямых переговоров с Украиной по Донбассу

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Смотря о чем говорить по Донбассу. Здесь нужно понимать предмет переговоров. Если вести речь о реализации Минских договорённостей, то эта реализация должна обеспечиваться Донбассом и Киевом. Нужно чётко дифференцировать предмет (переговоров) - Москва не является участником этого конфликта", - уверен Песков.

По его мнению, в тексте Минских договорённостей "вряд ли вы найдёте пункт, который содержит обязательства Москвы по реализации тех или иных положений".

Песков убежден, что Москва является наряду с Германией и Францией "гарантом" этих договорённостей.

Как известно, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил начать двусторонние переговоры с РФ по урегулированию ситуации на Донбассе. Он считает, что решить вопрос территориальной целостности Украины Минские соглашения не могут.