Порошенко назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в мобильном пограничном отряде Госпогранслужбы по случаю Дня пограничника сегодня в Киеве.

«Минские договоренности четко предусматривают вывод оккупационных войск со всей украинской территории, возобновление украинского контроля над государственной границей, введение международной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая для контроля выполнения станет на линии соприкосновения, возьмет под охрану до вывода в РФ склады отведенного оружия и поставит на всех пунктах пропуска свои постоянно действующие патрули для того, чтобы исключить возможность поставок новых подразделений российских войск, амуниции, вооружения, возвращения наемных боевиков», - добавил президент.

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«Только по украинскому законодательству, с международными наблюдателями, при участии украинских партий, кандидатов, при жестких мерах безопасности, при которых мы защитим каждого, кто участвует в кампании, и кто идет голосовать. С допуском украинских средств агитации, СМИ мы проведем выборы, которые соответствуют международным стандартам ОБСЕ. Никакого другого (сценария – УНИАН) не будет, я это подчеркиваю», - заявил Порошенко.