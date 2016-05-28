Восстановление контроля над границей на Донбассе является ключевым в выполнении Минских соглашений – Порошенко

«Вопросы охраны границы и восстановление украинского контроля над неконтролируемым участком украино-российской границы является ключевым в выполнении Минских договоренностей», - заявил глава государства.

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«Вчера Путин прокомментировал, что якобы мы должны делать так называемое политическое урегулирование, проводить выборы, а потом уже будем заниматься прекращением огня и возобновлением контроля, - это их понимание, сценарий проведения выборов под дулами путинских спецназовцев», - отметил Порошенко.

«Он говорит, как же это их (боевиков - УНИАН) остановить, когда они открывают огонь? Очень просто – огонь открывают солдаты российской регулярной армии и их наемники, которые действуют стопроцентно по команде российских командиров, и наше главное управление разведки и СБУ предоставило тому убедительные доказательства. Обстреливают из российского оружия, российских пушек, танков, и именно поэтому был разработан мой мирный план и Минские договоренности», - отметил президент Украины.