Вслед за РФ санкции против Турции вводит марионеточная Абхазия

12:51, 12 января 2016
Политика
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Власти самопровозглашенной Республики Абхазия, действующей на территории, которую Грузия считает оккупированной Россией, решили ввести ряд ограничительных мер в отношении Турции и ее граждан.

panoramio.com

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра самопровозглашенной республики Артура Миквабия от 11 января.

В тексте документа прямо говорятся, что решение принято в целях реализации договора с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающем проведение "скоординированной внешней политики Республики Абхазия и Российской Федерации".

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В частности, сепаратистское правительство инициировало усиление контроля за "взаимодействием государственных учреждений, организаций и предприятий Республики Абхазия с организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики и/или организациями, организациями контролируемых гражданами Турецкой Республики".

Также фактические власти Абхазии намерены выработать временные ограничительные меры по импорту отдельных видов товаров происхождением из Турции.

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Кроме того, предусматривается принятие мер по недопущению участия турецких и контролируемых гражданами Турции организаций в реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы, а также усиление контроля за деятельностью на территории Абхазии некоммерческих организаций, учрежденных или находящихся под управлением граждан Турции или под юрисдикцией этой страны.

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