В Украине сегодня завершается предвыборная агитация

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования... Предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, предшествующего дню голосования, соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления", – говорится в документе.

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Также, отмечается, что от сегодня (в течение последних двух дней перед днем голосования) запрещается публикация или распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе относительно партий – субъектов избирательного процесса и кандидатов в депутаты.

Местные выборы в Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также некоторых прифронтовых территорий назначены на 25 октября.