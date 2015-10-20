Председатель Закарпатской ОИК: все напечатанные для области бюллетени недействительны

Причина – ошибка в названии партии "Объединение Самопомич", которую в бюллетенях назвали просто "Самопомич", а это, как оказалось, название совсем другой политпартии, сообщил председатель Закарпатской областной избирательной комиссии (ОИК) Николай Сличко, передает mukachevo.net.

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"Текст бюллетеней утверждался целой комиссией, в частности, там присутствовали представители "Объединения Самопомич", пресса, представители разных политических сил. Три недели назад все участковые комиссии были ознакомлены с этим текстом", - отметил глава ОИК.

Николай Сличко подчеркнул, что не понятно, почему два члена областной избирательной комиссии от "Объединения Самопомич" тогда проголосовали за это решение и не высказали никаких замечаний. "Или это было специально, или как?", - спрашивает он.

"Мы примем решение о перераспределении средств и перепечатке бюллетеней. Мы успеваем это сделать до выборов, чтобы голосование на Закарпатье состоялось", - добавил Николай Сличко.