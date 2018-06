США этой осенью предоставят Украине военные радары

США этой осенью пришлют в Украину радиолокационные системы контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, написал посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем Twitter.

"Среди многих вопросов вице-президент Байден сообщил Порошенко, что новые контрбатарейные радары Q36 должны быть доставлены этой осенью", - написал Пайетт.

Справка. Q36 – это подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Система предназначена для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, для обеспечения контрбатарейного огня.

