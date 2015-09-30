США этой осенью предоставят Украине военные радары
Байден сообщил Порошенко, что новые контрбатарейные радары Q36 должны быть доставлены этой осенью.
США этой осенью пришлют в Украину радиолокационные системы контрбатарейной борьбы.
Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, написал посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем Twitter.
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"Среди многих вопросов вице-президент Байден сообщил Порошенко, что новые контрбатарейные радары Q36 должны быть доставлены этой осенью", - написал Пайетт.
Справка. Q36 – это подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Система предназначена для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, для обеспечения контрбатарейного огня.
Among many issues VP Biden informed @poroshenko regarding new Q36 counter battery radars to be delivered this fall pic.twitter.com/v8oQvZWFam
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) September 30, 2015