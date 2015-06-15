Муженко: армии не хватает средств контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВСУ контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий - Генштаб

"Сегодня Вооруженные силы Украины обеспечиваются вооружением и техникой за счет производственных мощностей Укроборонпрома. Правда, есть некоторые проблемы, связанные, прежде всего, с тем, что в прошлые годы Вооруженные Силы финансировались по остаточному принципу и не имели возможности получать высокотехнологичные средства и оружие", - написал он.

"Сейчас нам не хватает средств контрбатарейной борьбы, средств борьбы и радиоэлектронного подавления, средств связи", - отметил Виктор Муженко.

Но, как отметил начальник Генштаба, "на сегодняшний день вооружения, которое имеется в арсенале Вооруженных сил Украины, достаточно, чтобы адекватно реагировать на те или иные обострения ситуации".