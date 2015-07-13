Frankfurter Allgemeine: Культ евро

Вечный спор из-за решения греческого долгового кризиса не позволяет Евросоюзу увидеть глобальные проблемы, с которыми он столкнулся. Это может ему очень дорого обойтись.

Об этом сообщает Хольгер Штельтцнер в статье «Культ евро», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Почему премьер-министр Греции Алексис Ципрас своими пируэтами внезапно обнаружил настоящий европейский дух, и что под этим стоит подразумевать? Как сейчас Ципрас, вопреки сопротивлению своего народа и своей социалистической партии, будет продвигать сокращения, меры жесткой экономии и структурные реформы, против которых он сам с успехом боролся на референдуме? Заслуживает ли доверия премьер-министр, который в реализации реформ поддерживает оппозицию? Как можно доверять правительству, которое сначала сравнивает предложение помощи европейских партнеров с терроризмом и неделю спустя предает своих сторонников? Греки голосовали не против евро. Но они также голосовали не за модернизацию страны, а против нее. Кто хочет скрыть такие противоречия с помощью семантики, потому что первые документы из Брюсселя почти идентичны второму списку реформ из Афин, умалчивает помощь в формулировках французских чиновников и приуменьшает бесчинство популистской политики и долгую историю отказа от реформ в Греции. Они намного старше, чем краткий эпизод с евро, который принес грекам сначала невиданное богатство, а затем – крах и бедность.

Несмотря на противоположные мнения, политики твердо верят, что они смогут отменить экономические законы и сдвинуть долговые горы. Если теперь фактически состоятся переговоры о третьем кредитном пакете для Греции на сумму около 82 млрд евро, то значит Европа по-прежнему придерживается иллюзии, что Греция сможет выпутаться из своих старых долгов с помощью новых кредитов, хотя ясно, что этих кредитов никто не вернет. Поскольку никто не предвидел приближения финансового кризиса, который начался из-за плохой политики американского правительства на рынке недвижимости, то и сегодня от предупреждений экономистов об ошибочных преимуществах переходного союза просто отмахнулись. Оправданную критику неудавшейся спасательной политики осудили как популистскую или критику правых националистов. Кто против новых кредитов для Эллады, тот за AfD (Альтернатива для Германии) и против Европы, говорится в заявлении.

Какое ужасающее искажение фактов! Неужели большинство немцев, которые выступают за грексит, проголосовало на выборах за AfD? Систему снежного долгового кома многие критикуют, потому что люди беспокоятся, что еврокризис нанесет серьезный ущерб Евросоюзу. Большинство критиков не хотят возврата к национальному государству, а выступают за субсидиарность и Маастрихтский договор с запретом дотаций. Они хотят сплоченности и успеха для Европы. Вот почему они критикуют спасение любой ценой, и поэтому они против культа евро. Потому что они видят, что евро может расколоть валютный союз и ЕС, что смирительная евро-рубашка при разных экономиках не подходит каждой стране, и что ЕС был более привлекательным, чем все выгоды внутреннего рынка.

Греция связывает все силы

Повествование древних, согласно которому евро является центральным проектом мира для Европы, контрастирует с опытом молодых, которые на себе ощущают, как спор из-за евро раскалывает европейцев. Диктатура мер жесткой экономии и реформ воспринимаются как иностранный гнет, вот почему в Афинах, Риме или Мадриде молодые люди без перспективы вышли на протесты. К этому прибавился провал европейской политики в борьбе с растущим потоком беженцев, что помогло Национальному фронту во Франции привлечь на свою сторону многих молодых избирателей. Если политики и дальше будут реагировать только словами одобрения, то от ЕС может отвернуться вторая по величине экономика в Европе – Великобритания. Неужели это цена, которую спасатели готовы заплатить, что удержать Грецию в еврозоне?

Евро забирает у Европы всю энергию и все силы. Сначала спасатели хотели заставить людей поверить в якобы отсутствие альтернатив, в то, что долг Греции мизерный, а экономика страны настолько мала, что можно сразу же спасти евро просто с помощью гарантий. После этого последовал первый и, предположительно, последний кредитный пакет. За ним был второй, теперь, вероятно, будет третий. Ни открытое списание задолженности для частных инвесторов, ни скрытое сокращение для европейских кредиторов посредством расширения кредитной операции не обеспечило устойчивости долга. Когда это не помогло, Европейский центральный банк с трудом выделили деньги для государственного финансирования Эллады, хотя это было запрещено. Пока один саммит по спасению сменяет другой, все остальное стоит на месте. Кризис в Украине, конфликт с Россией, рост напряженности в Южно-Китайском море, соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами, цифровые технологии – все должно ждать. Неужели Европа таким образом хочет обеспечить себе будущее? Неспособность ЕС разрешить греческий кризис, противоречит центральному аргументу спасения, праву на европейскую организационную власть в мире.