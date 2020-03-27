Монофракция – уже не монобольшинство?

Тарас Загородний

Всю последнюю неделю во фракции «Слуга народа» проходят дискуссии относительно повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, но я бы не говорил о расколе. Фракция большая, в ней много людей, которые осознали свою значимость как народных депутатов и, как следствие, много мнений.

Можно проследить несколько линий дискуссии и несколько групп депутатов внутри фракции. При этом, нельзя сказать, что одна и та же группа выступает и за принятие закона о невозвращении выведенных с рынка банков бывшим собственникам («антиколомойский закон»), и поддерживает рынок земли (в данном случае, только частично). Пересечений много, но я бы не говорил, что в «Слуге народа» все разваливается, пока нет массового выхода из фракции и создания отдельных групп.

Железно, какое-то количество голосов у Зеленского есть. К тому же, президент может сформировать большинство в различной конфигурации из других групп. Так было и при Порошенко, и при Януковиче, так будет и при Зеленском. Да, дискуссии существуют, скандалы существуют, существует и определенная аура во фракции. На ее решение стараются влиять и другие активные игроки.

Некоторые депутаты не хотят голосовать за закон, чтобы не наживать себе врага

Свою игру играет Игорь Коломойский, которому не нужно принятие «антиколомойского закона». Он хочет получить компенсацию за национализацию ПриватБанка. Но, к слову, национализация была проведена не чисто, судиться ему есть из-за чего, и этот закон ему не помешает. Вполне вероятно, что некоторые депутаты не хотят голосовать за закон, чтобы не наживать себе врага…

Далее, что касается дискуссии относительно пересмотра бюджета, все понимают, что секвестр нужен. Но важно понимать, за счет чего? Как будут распределяться эти деньги? Споры, которые сейчас идут, это нормально. Так и должно быть в парламенте. Думаю, что депутаты найдут точки соприкосновения.

Что же касается того, что без голосования за «антиколомойский закон» и за рынок земли, Украина останется без поддержки МВФ, мы сейчас находимся на стадии схлопывания экспортных рынков, схлопывания такого источника поддержки как наши гастарбайтеры, и вопрос – насколько. Поэтому риски существенны. Но МВФ пока не обещает денег.

Учитывая скользкость этих вопросов, в парламенте стоит ожидать больших противоречий. С одной стороны, если исходить из того, что мы спасаем экономику, нужно принимать законы. Второй путь – выход на переговоры о реструктуризации наших долгов. В предыдущие годы мы показали, что мы – нормальные заемщики. Вовремя возвращаем долги. В прошлом году, если не ошибаюсь, это было 12 млрд долларов. В этом должны еще 10 млрд долларов. К примеру, США мы должны отдать 1 млрд долларов. Вряд ли для них возвращение этого долга прямо сейчас – критично. Поэтому, думаю, можно реструктуризировать долги, вести об этом переговоры. Параллельно придется сокращать расходную часть бюджета. Это неминуемо и к этому нужно быть готовым.

Сотрудничество с МВФ – это, больше, страховой полис, что нам можно давать деньги

Да, деньги МВФ нам нужны. Но грамотная экономическая политика и сокращение расходной части нашего бюджета позволит уменьшить потребность в этих деньгах. Например, нужно будет не 8 млрд, а 5. Более того, сотрудничество с МВФ – это, больше, страховой полис, что нам можно давать деньги.

В целом, я рад, что наступил кризис. Что вся эта грантоедская туфта о сервисной экономике, об аграрной экономике, накрылась «медным тазом». Становится понятно, что без нормально работающей промышленности, которая, кстати, будет работать и в условиях карантина, все эти экономические модели – нестойкие, не позволяющие развиваться стране.

Кроме того, кризис позволит разобраться в теме ОВДП, бенефициарами ОВДП, дать ответы на вопросы, чем занимались инвестиционные компании, которые, на самом деле, являются спекулянтами, кто обрушил гривну… Чтобы НБУ начал, наконец, заниматься обслуживанием национальной экономики, а не спекулянтов. У нас 60% банковского рынка – у государства. Стимулируйте кредитование, развивайте возможности экспорта. А пока НБУ будет под внешним управлением, толку не будет.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

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