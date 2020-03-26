В Раде разгорелись споры между нардепами от "Слуги народа" из-за законопроекта о судьбе "Приватбанка"

В Раде появилась инициативная группа народных депутатов от провластной фракции "Слуга народа", которая запустила хэштег "нетдефолту". Эти политики выступают за принятие законопроекта 3260.

28 марта может состояться заседание Верховной Рады. По словам народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук, официально дата проведения заседания будет при наличии повестки, но депутатов фракции ориентируют на субботу, 28 марта.

"Законопроекты дорабатываются и должны быть обсуждены со всеми фракциями и группами. Также мы ждем от Кабмина их части: очевидно, должны быть изменения в бюджет", - подчеркнула Кравчук, слова которой передает ТСН.

Она добавила, что рассматривается вариант "Б" для проведения сессии "на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал".

Сейчас повестка дня отсутствует, но в стенах парламента появилась инициативная группа народных депутатов от провластной фракции "Слуга народа", которая запустила хэштег "нетдефолту". Эти политики выступают за принятие законопроекта 3260, "который сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам".

"На сегодня его принятие — это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - говорится в обнародованном заявлении.

"Мы перестанем быть надежными партнерами, по меньшей мере 10 следующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы. Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривна упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже. Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде. Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях", - подчеркнули подписанты.

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В свою очередь, в парламенте есть другая группа народных депутатов, выступающих за принятие этого документа. По информации нардепа Александра Дубинского, на момент публикации им поста в его Телеграмм-канале подписантов за принятие законопроекта насчитывалось 25.

"25 (на момент публикации) депутатов "Слуги народа" решили сообщить всем, что закон по "Приватбанку" - самый важный закон для государства на внеочередной сессии парламента в условиях остановки бизнеса, транспорта и экономики. Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие. Хотел бы подсказать коллегам, что на внеочередной сессии люди ждут немного других решений", - считает Дубинский и отметил, что речь идет о компенсации потерянных доходов от карантина в виде налоговых каникул для малого бизнеса, отмены части или всего объема коммунальных платежей для наименее защищенных слоев населения, защите арендаторов квартир от выселения, увеличении выплат медицинским работникам, повышении доступности социальных продуктов и снижении НДС.

Народный депутат Андрей Холодов также написал в Facebook, что законопроект формально направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение банка его бывшим акционерам.

"Краткое содержание законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения". Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно - это попытаться получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет невозможно", - сообщил политик.

Он отметил, что "цена такого решения — амнистия по всем делам на финансовом рынке для Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с "ПриватБанком", а еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру. В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными. Это были политические расправы с оппонентами Петра Порошенко. НБУ использовали как дубину и прикрывали все это слоганом о "реформах", "независимости НБУ" и "очищении банковской системы". После вывода с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным. МВФ вроде был не против", - говорится в сообщении народного депутата Холодова.