Это возможно, если седина вызвана стрессом, утверждает одно из исседований.

Седые волосы, как и морщины на лице, считаются одним из многих признаков старости. И многие люди задаются вопросом, можно ли обратить процесс появления седины вспять.

Как пишет LiveScience, большинство экспертов в области дерматологии и трихологии сходятся во мнении, что это невозможно, по крайней мере, на длительное время. Однако небольшое исследование 2021 года предполагает, что это возможно – в определенных условиях и не на длительный срок.

В этом исследовании изучалась роль стресса в прогрессировании — и краткосрочном обращении вспять – седины у людей разных возрастов.

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Ученые изучали людей, у которых были пряди волос с более темным пигментом на обоих концах, но седые волосы в середине, и обнаружили, что периоды снижения стресса коррелировали с временным обращением вспять процесса поседения. В случае одного из участников двухнедельный отпуск коррелировал с репигментацией волос.

Что влияет на седину

Однако один или несколько стрессовых дней не окажут влияния на цвет ваших волос. Как говорит доктор Антонелла Тости, профессор дерматологии и кожной хирургии в Университете Майами во Флориде, факторы окружающей среды могут быть более влиятельными, чем отдельные стрессовые события.

"Окислительный стресс, такой как курение или загрязнение окружающей среды, определенно увеличивает риск поседения", - сказала Тости.

Она также отметила, что есть подтверждения идеи о том, что богатая антиоксидантами диета может уменьшить эффекты старения, помогая уменьшить повреждение клеток и ДНК, вызванное свободными радикалами, поэтому может эффективно бороться и с рисками седых волос. Хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения, отметила она.

К сожалению, на седину влияет и генетическая предрасположенность.

"Если у вас в семье есть история ранней седины, то вы, скорее всего, тоже рано поседеете", — сказал дерматолог Джошуа Цейхнер.

Пути решения проблемы

Пока нет полностью эффективных методов лечения для седых волос, однако ученые ищут решения.

Один из возможных способов решения проблемы заключается в том, что происходит с меланоцитами — клетками в волосах, образующими меланин и отвечающими за цвет — в седых волосах. Ранее ученые считали, что меланоциты отмирают с возрастом. Но результаты исследования на крысах, опубликованные в журнале Nature в 2023 году, показали, что меланоциты могут просто концентрироваться в корне фолликула волоса, больше не мигрируя вверх по пряди, чтобы обеспечить пигмент.

По словам Тости, существует вероятность, что с помощью медицинского лечения эти меланоциты могут быть реактивированы, чтобы сделать волосы снова темные. Однако в настоящее время нет процесса, который может этого достичь.

Кроме того, возможно лечение окислительного стресса путем местного применения антиоксидантов, говорит Цейхнер. Но на данный момент окраска волос в салоне, вероятно, является лучшим вариантом для уменьшения количества седины.

Ранее диетологи посоветовали 5 главных продуктов против старения.

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