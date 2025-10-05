В списке есть чрезмерное выщипывание бровей пинцетом.

Знаменитые визажисты Нина Сориано и Эмбер Кернс назвали распространенные ошибки в уходе за бровями, которые визуально старят, пишет Real Simple.

Как отметила Сориано, брови обрамляют глаза и во многом формируют выражение лица. Подбор правильной формы способен существенно изменить визуальное восприятие ваших черт.

Какая форма бровей старит - 6 распространенных ошибок

Ошибки в работе с бровями встречаются у всех, но небольшая коррекция может кардинально улучшить результат. Эксперты рассказали о самых типичных промахах и о том, какие брови молодят после 40 лет.

Чрезмерное выщипывание пинцетом. Эта практика была популярна в 90-е и сейчас возвращается вместе с ретро-трендами. Выщипывание и восковая депиляция подходят для аккуратной коррекции формы, но важно не переусердствовать. Чрезмерное удаление волосков может повредить фолликулы, и брови станут тонкими на долгое время. Нина Сориано советует тем, кто слишком часто выщипывает брови, использовать сыворотку для стимуляции роста волосков.

Микроблейдинг неправильной формы. Визажист Эмбер Кернс отмечает, что распространенная ошибка - слишком частый микроблейдинг или выбор неподходящей формы. Так как это полуперманентная процедура, результат сохраняется до нескольких лет. Кернс рекомендует сначала выбрать форму, которая органично дополняет естественные брови, а затем обращаться к проверенному специалисту для достижения гармоничного эффекта.

Излишнее использование продуктов для бровей. При домашнем макияже легко переборщить с заполнением или чрезмерно резким прорисовыванием карандашом. Это приводит к неестественному виду, шелушению или восковому эффекту. Эмбер Кернс советует наносить средство мягкими и едва заметными штрихами, чтобы сохранить естественность и баланс.

Неправильное понимание густоты бровей. Если ваши брови редкие или светлые, вы можете не замечать их естественной густоты. Нина Сориано советует посетить профессионального бровиста, чтобы придать волоскам естественный оттенок и симметричную форму. После процедуры брови выглядят заметнее и ухоженнее.

Следование каждому тренду. Новые тренды появляются постоянно, но далеко не каждый подходит именно вам. Эмбер Кернс рекомендует осторожность: не делать брови слишком тонкими или радикально менять форму, если это не сочетается с вашим лицом. Лучше корректировать форму постепенно во время визита к специалисту, чтобы адаптировать ее к вашему образу.

Выбор неподходящего цвета. Подобрать правильный оттенок бровей так же важно, как и тональный крем для лица. Нина Сориано предупреждает, что использование краски с неправильным подтоном может испортить гармонию лица. Например, людям с черными волосами стоит выбирать более угольно-черные оттенки, а не коричневые с красноватым подтоном. Главное правило - цвет должен быть максимально близок к естественному оттенку ваших бровей или отличаться на один-два тона, чтобы сохранить натуральность. Если волоски разного цвета, можно добавить несколько дополнительных оттенков, чтобы достичь равномерного и естественного эффекта.

