Звездные гости и розовый торт: как Пэрис Хилтон праздновала год дочери (фото)

Светская львица Пэрис Хилтон не перестает удивлять размахом своих празднований. На этот раз она устроила грандиозную вечеринку по случаю первого дня рождения своей дочери Лондон.

11 ноября маленькой Лондон исполнился год, и Пэрис решила отметить это событие с особым шиком. Она организовала тематическую вечеринку в стиле "Алисы в стране чудес", превратив свой дом в настоящий сказочный Чудо-край.

На фотографиях, которыми Пэрис поделилась в своем Instagram, можно увидеть множество розовых декораций: гигантские чашки и блюдца, сказочные существа, цветы и другие элементы, вдохновленные известной сказкой Льюиса Кэрролла. Центральным элементом праздника стал огромный розовый торт, украшенный фигурками героев "Алисы в стране чудес".

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Пэрис Хилтон поздравила дочь с праздником / Скриншот Instagram

На вечеринке присутствовали не только родные и близкие Пэрис, но и много звездных гостей с детьми. Среди них были замечены певица Сиа, актриса Ребел Уилсон, телеведущая Келли Осборн и другие.

Светская львица подготовила для дочери торт / Скриншот Instagram

Для маленьких гостей были организованы разнообразные развлечения: аниматоры в костюмах сказочных персонажей, игровые зоны, а также контактный зоопарк с милым кроликом и альпаками.

Детки развлекались на нескольких локациях / Скриншот Instagram

Пэрис Хилтон не только уделяла внимание имениннице, но и играла со своим старшим сыном Фениксом. Вместе с мужем Картером Реумом они создали настоящую семейную идиллию, сделав множество трогательных фотографий с детьми.

Пэрис Хилтон устроила роскошный праздник в честь первого дня рождения своей дочери Лондон / Скриншот Instagram

"Вся моя вселенная", - нежно подписала фото Пэрис, выражая свою любовь к семье.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь, которую скрывала 5 месяцев.

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