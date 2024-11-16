Звездные гости и розовый торт: как Пэрис Хилтон праздновала год дочери (фото)

Пэрис организовала глобальный праздник для дочери.

Светская львица Пэрис Хилтон не перестает удивлять размахом своих празднований. На этот раз она устроила грандиозную вечеринку по случаю первого дня рождения своей дочери Лондон.

11 ноября маленькой Лондон исполнился год, и Пэрис решила отметить это событие с особым шиком. Она организовала тематическую вечеринку в стиле "Алисы в стране чудес", превратив свой дом в настоящий сказочный Чудо-край.

На фотографиях, которыми Пэрис поделилась в своем Instagram, можно увидеть множество розовых декораций: гигантские чашки и блюдца, сказочные существа, цветы и другие элементы, вдохновленные известной сказкой Льюиса Кэрролла. Центральным элементом праздника стал огромный розовый торт, украшенный фигурками героев "Алисы в стране чудес".

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На вечеринке присутствовали не только родные и близкие Пэрис, но и много звездных гостей с детьми. Среди них были замечены певица Сиа, актриса Ребел Уилсон, телеведущая Келли Осборн и другие.

Для маленьких гостей были организованы разнообразные развлечения: аниматоры в костюмах сказочных персонажей, игровые зоны, а также контактный зоопарк с милым кроликом и альпаками.

Пэрис Хилтон не только уделяла внимание имениннице, но и играла со своим старшим сыном Фениксом. Вместе с мужем Картером Реумом они создали настоящую семейную идиллию, сделав множество трогательных фотографий с детьми.

"Вся моя вселенная", - нежно подписала фото Пэрис, выражая свою любовь к семье.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь, которую скрывала 5 месяцев.

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