Эксперт показал, какие модели следует оставить в прошлом и убрать из своего гардероба.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды обуви текущего сезона. В своем Instagram стилист показал модели, которые, по его словам, "точно стоит оставить в прошлом, чтобы выглядеть современно и стильно".

Вот какую обувь он посоветовал убирать из своего гардероба:

Чоперы (массивные кожаные ботинки в байкерском стиле). Если вы их еще не купили, то не надо этого делать, порекомендовал Андре Тан. Вместо них лучше выбрать базовые козаки (стильные сапоги или ботинки с характерным "ковбойским" силуэтом), они выглядят очень актуально и подходят под все, добавил дизайнер.

Видео дня

Угги. Когда-то они были в моде, но тренд ушел, потому их лучше оставить для прогулок за городом или для поездок на природу, заявил дизайнер:

"Вместо угги выбирайте более структурную обувь, сейчас классика очень в моде".

Ботинки с массивной "тракторной" подошвой. По словам эксперта, их время тоже ушло, в моде элегантная и утонченная классика, силуэты без лишней громоздкости.

Обувь с анималистическим принтом. Тут важно не переборщить, подчеркнул Андре Тан:

"Все эти яркие варианты выглядят очень дешево, и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше выбрать что-то оптимальное и нейтральное".

Напомним, ранее стало известно, что в гардеробы возвращается трендовая юбка из 90-х.

Вас также могут заинтересовать новости: