Фитнес-тренер Марина Боржемская назвала сладости, которые не вредят фигуре

В этих десертах мало сахара.

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какие сладости можно вносить в рацион при похудении. По ее словам, зефир, черный шоколад и халва содержат меньше сахара, чем другие десерты.

Также она посоветовала делать сладости дома. Так вы сможете контролировать уровень сахара и не поправляться.

Можно употреблять и сухофрукты, но в разумных количествах.

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"Мой совет – сладости лучше употреблять после основного приема пищи, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Главное – баланс в рационе и умеренность", – рассказала тренер на своей странице в Инстаграмм.

Отметим, Марина Боржемская - тренер шоу "Взвешенные и счастливые". Она помогла сотням людей привести себя в форму.

Женщина не представляет своей жизни без спорта и мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, как поклонники сорвали ее свидание. Молодой человек пригласил ее на кофе, однако их отвлекали поклонники Марины, которые здоровались со знаменитостью и просили сфотографироваться. Однако ее спутник оказался не готов к такому вниманию.

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