Марина Боржемская рассказала, как поклонники сорвали ее свидание: 'Не все к этому готовы'

Ее спутник оказался не готов к такому вниманию.

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о досадной ситуации во время ее свидания с мужчиной. Молодой человек пригласил ее на кофе, однако их отвлекали поклонники Марины, которые здоровались со знаменитостью и просили сфотографироваться.

И если Боржемская уже привыкла к такому вниманию, то мужчина - нет. Поэтому он выразил свои сожаления и сказал, что не готов продолжать с ней общение.

"Один человек пригласил на кофе, и пока мы с ним сидели в кафе, со мной здоровались, просили сфотографироваться. А он не смотрит телевидение, его нет в социальных сетях. И когда человек узнает фамилию, начинает мониторить информацию, видит определенное давление со стороны социума, что те подошли, те подошли… Не все к этому готовы", – рассказала фитнес-тренер в интервью "Коротко про".

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Она добавила, что такое внимание со стороны общественности оказалось давлением на ее спутника, поэтому он не захотел продолжать общение.

"Он даже сказал: "Мне очень жаль, ты мне очень сильно нравишься, но для меня это большое давление, мы не сможем даже спокойно отдохнуть", - поделилась Марина.

Напомним, ранее Марина Боржемская ответила, почему после развода не может построить новые отношения.

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